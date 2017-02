Jenifer rassure ses fans sur Instagram, mais le photographe agressé serait "sacrément amoché"

"Sacrément amoché", le photographe a écopé de cinq jours d'ITT (arrêt de travail). "On ne peut pas laisser les gens user de tant de violence. Oui, on viole la loi chaque jour, mais on reste dans le respect, assure-t-elle. On ne publie pas de photos de couples illégitimes, seulement celles de nouveaux amoureux. Je sais ce que je fais, même si je suis la plupart du temps sur un fil", admet la responsable qui a décidé de porter plainte au pénal.