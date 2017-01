Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, affirme que son père a été assassiné

Sept ans après la mort soudaine de Michael Jackson, sa fille s’exprime enfin sur la disparition de son père. Ce mardi 24 janvier, le site Rolling Stone a publié une interview glaçante de Paris Jackson. Selon elle, le Roi de la pop a été tué. "C’est évident. Toutes les pistes pointent dans cette direction. Ça ressemble à une théorie du complot et on dirait que c’est n’im­porte quoi, mais tous les vrais fans et tous les membres de la famille le savent. C’était un coup monté", déclare-t-elle en pointant du doigt la société AEG Live, le promoteur de la dernière tournée de Michael Jackson, This is it !. "AEG ne traite pas bien ses artistes. Elle les vide de leur énergie et les fait travailler jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien," poursuit-elle en précisant que son père lui avait dit à demi-mot : "Un jour ou l’autre, ils vont me tuer".