Paris Jackson signe un contrat avec IMG Models

Après les plateaux de tournage, les podiums ! Au début du mois de février, on apprenait que Paris Jackson allait débuter une carrière de comédienne dans la série musicale Star. Décidément partout en ce début d'année, la fille de Michael Jackson a annoncé jeudi 2 mars sur Instagram qu'elle faisait également ses débuts en tant que mannequin pour l'agence IMG Models. "Merci @imgmodels je me sens très chanceuse et bénie", a écrit la jeune fille de 18 ans sur Instagram.





Plus tot dans la journée, Ivan Bart, président de l'agence, avait annoncé officiellement l'arrivée de la jeune fille au sein d'IMG Models. Elle rejoint, entre autres, Gisele Bündchen et les soeurs Hadid, Gigi et Bella.