Patrick Poivre d'Arvor rend un vibrant hommage à sa fille Solenn, décédée il y a 22 ans

Patrick Poivre d'Arvor a consacré deux livres à sa fille : "Lettres à l’ab­sente" en 1993, et "Elle n’était pas d’ici" en 1995 après sa mort. En 2005, il s'était confié sur cette perte sur le plateau de "C à vous" : "Quand on perd un enfant, et ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses, cela vous suit toute votre vie. Pourquoi elle n'est pas là ? Et pourquoi je suis là ? Ça fait vingt ans que Solenn est partie et je n'arrête pas de penser à elle, pas comme un fardeau, mais elle est dans mon coeur".