Peter Dinklage (Tyrion Lannister dans "Game of Thrones") va être à nouveau papa

La famille s'agrandit. Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister dans Game of Thrones, va être papa pour la deuxième fois. Sa femme Erica Schmidt attend un heureux évènement, comme elle l'a confirmé lors de la première de All the Fine Boys, la pièce de théâtre qu'elle a écrite et mise en scèn e, le 1er mars à New York.