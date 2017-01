Pharrell Williams "happy" papa de triplés

Trois pour le prix d’un. Pharrell Williams et sa femme Helen Lasichanh viennent d'accueillir des triplés. C’est le porte-parole du chanteur qui a confirmé l’information aux sites américains People et Vanity Fair. Selon ce dernier, Helen Lasichanh a accouché début janvier de trois bébés dont ni les sexes ni les prénoms n’ont été dévoilés. La mère et les enfants "sont en bonne santé et tout le monde est heureux", a déclaré le porte-parole de Pharrell Williams.





L'interprète de "Happy" et son épouse sont à présent à la tête d’une grande tribu , qui compte également Rocket Ayer, leur fils aîné, âgé de 8 ans. S’ils ont réussi à garder la nouvelle secrète les premiers mois, l’arrivée en septembre dernier d’Helen Lasichanh sur le tapis rouge d’une soirée Chanel pour le lancement du parfum "N°5 L’eau" n’a pas laissé de place au doute. A cette date, elle affichait déjà un beau baby bump, et pour cause… Malgré sa grossesse particulière, la jeune maman, mannequin et designer, semble avoir très vite récupéré. Dès le 8 janvier, elle posait, en effet, en compagnie de Monsieur à l’occasion des Golden Globes, un événement immortalisé sur le compte Facebook de Pharrell Williams.