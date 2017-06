Voici Eva et Matéo, les jumeaux de Cristiano Ronaldo

C'est sans doute la meilleure excuse du monde. Cristiano Ronaldo a créé la surprise ce jeudi en renonçant à disputer le match pour la troisième place de la Coupe des Confédérations avec l'équipe du Portugal. Coup de mou ? Blessure ? Dispute de vestiaire ?





Non, rassurez-vous, c'est pour un événement bien plus heureux : il a accueilli des jumeaux, Eva et Mateo, au sein de sa famille. "J'ai servi la sélection nationale corps et âme, comme toujours, même en sachant que mes deux enfants étaient nés. (...) Je suis très heureux de pouvoir enfin rencontrer mes enfants pour la première fois", a-t-il écrit sur sa page Facebook.