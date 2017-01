PHOTO – L’ex-Spice Girl Geri Halliwell a accouché d’un petit garçon

Geri Halliwell a accueilli son deuxième enfant ! L’ancienne Spice Girl et son mari Christian Horner, directeur de l’équipe de Formule 1 Red Bull Racing, ont annoncé sur Twitter et Instagram l’arrivée d’un petit garçon de 3,30 kilos, ce samedi matin. Son nom ? Montague George Hector Horner. La chanteuse de 44 ans a publié une photo en noir et blanc de son bébé, sur laquelle on aperçoit un petit pied dans les mains de ses parents.