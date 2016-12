PHOTO - Oui, Kanye West et Kim Kardashian ont bien passé Noël ensemble

Les Kardashian n'ont pas envoyé leur traditionnelle carte de Noël cette année. Qu'à cela ne tienne, les Kardashian-West ont partagé la leur. Virtuellement. C'est Kanye West qui a posté, ce jeudi sur Twitter, cette photo de famille prise le soir du réveillon. Le rappeur, et sa nouvelle coloration arc-en-ciel, y apparaît avec sa femme Kim Kardashian et leurs enfants North, 3 ans, et Saint, 1 an. "Joyeux fêtes", écrit-il en légende de ce cliché inattendu. Car c'est généralement madame qui fait état de leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux.