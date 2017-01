PHOTO - Selena Gomez : sexy en diable sur Instagram après ses baisers avec The Weeknd

A chaque jour sa surprise. Après ses baisers inattendus avec The Weeknd, Selena Gomez s'est affichée dans le plus simple appareil sur les réseaux sociaux. Enfin, pas tout à fait de son plein gré. C'est le photograhe Mert Alas qui a publié ce cliché, sur lequel la chanteuse de 24 ans se dévoile comme jamais. Dos au miroir, regard mutin et la poitrine recouverte d'une serviette blanche, elle ne porte sur elle qu'un string. "La Belle et la Bête", a légendé l'auteur de la photo qui a depuis été supprimée.