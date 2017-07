Sur Instagram, Cristiano Ronaldo pose tout sourire avec tous ses enfants

FAMILY - Pour la première fois depuis la naissance de ses jumeaux le 8 juin dernier, Cristiano Ronaldo a posté ce mardi une photo de lui, son fils aîné Cristiano Ronaldo Jr. et de ses deux jumeaux Eva et Mateo. Sur le cliché, "CR7" et son fils de 7 ans portent tout sourire les nouveaux-nés, avec comme simple message : "Béni".