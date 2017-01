PHOTOS – Céline Dion a changé de look… et c’est assez surprenant

"On ne change pas", chantait il y a quelques années Céline Dion. Visiblement la chanteuse québécoise a changé d’avis. Sinon comment expliquer ce cliché surprenant, publié sur Instagram par la maquilleuse des stars, Charlotte Tilbury. Celle qui a relooké par le passé Nicole Kidman, Salma Hayek ou encore Jennifer Aniston a visiblement un peu forcé sur le fond de teint. Mais ce qui interpelle le plus les internautes, c’est la nouvelle couleur de cheveux de l’interprète de "My Heart Will Go On". Trop blonde ? Les avis divergent.