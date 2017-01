PHOTOS - Cristina Cordula en toute transparence sur le tapis rouge au dîner du Sidaction à Paris

Il y avait du beau monde, jeudi soir au Grand Palais. Plus de 500 personnes étaient en effet conviées au dîner organisé par le Sidaction et la Fédération Française de Couture. Pour le plaisir… et la bonne cause puisque 775 000 euros ont été levés au profit de la lutte contre le Sida.





Côté casting, un parterre de stars de cinéma. Mais celle que tout le monde a remarqué, c’est l’animatrice des "Reines du Shopping" sur M6, la Brésilienne Cristina Cordula. Cette dernière portait en effet une longue robe verte transparente, offrant aux photographes un aperçu plus que suggestif de sa poitrine…