PHOTOS - Dusty Rose, Dream Renée, Journey River... Les bébés stars de l'année et leurs drôles de prénom

2/10Dream Renée Kardashian, née le 10 novembre. Dans la famille "je suis née devant les caméras d'une émission de téléréalité", voici Dream Renée. Fille de Rob Kardashian et de Blac Chyna, la fillette a eu droit à son propre épisode dans l'émission "Rob and Chyna", diffusée sur E ! Avant d'accoucher, sa mère a choisi d'immortaliser l'instant en faisant.... un Mannequin challenge. Et on n'est sans doute pas au bout de nos surprises.