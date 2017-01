PHOTOS - Fière d’avoir perdu 25 kilos, Marilou Berry se lâche (encore) sur Instagram

Le 19 avril, elle sera au générique de Sous le même toît, la nouvelle comédie de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. Et elle vient tout juste de terminer le tournage des Nouvelles Aventures de Cendrillon, sous la direction de Lionel Steketee, le réalisateur de Case Départ. A ses côtés, Arnaud Ducret, Didier Bourdon… et sa mère, Josiane Balasko. Sortie le 18 octobre prochain.