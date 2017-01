PHOTOS – Golden Globes 2017 : de Leonardo DiCaprio à Isabelle Huppert, qui sera sur le tapis rouge avec Jimmy Fallon dimanche ?

GLAM - Les smokings et robes de soirée vont sortir de leur housse et s'offrir aux regards de millions de curieux. Ce week-end, le gratin du cinéma hollywoodien a rendez-vous au Beverly Hotel de Los Angeles pour la 74e cérémonie des Golden Globes, présentée par l'animateur du "Tonight Show". Leonardo, Emma, Ben, Natalie et Isabelle, ils fouleront tous le fameux red carpet.