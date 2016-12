PHOTOS - Jacques et Gabriella, les jumeaux de Monaco, vous souhaitent un joyeux Noël

Les petits princes sont ensuite photographiés avec leur père, nonchalemment installé près d'eux. Aucune photo en revanche avec leur mère. Charlène était en Inde, pour son premier voyage officiel en tant qu'épouse de chef d'Etat, quand ses enfants ont soufflé leurs deux bougies. "Ils sont ce que j'ai de plus important dans ma vie. Ils ont cette chance inouïe de se sentir en sécurité. C'est impossible de ne pas être heureux quand vous ils vous tendent les bras le matin au réveil. Et un vrai casse-tête de choisir lequel des deux étreindre le premier, ils sont devenus si lourds à porter ensemble", raconte-t-elle dans Paris Match. "Avoir des jumeaux est éreintant, probablement plus encore lorsqu'ils sont de sexe différent car leurs besoins et leur ressenti ne sont pas identiques", explique-t-elle. L'arrivée des fêtes de fin d'année et les retrouvailles du clan Grimaldi devraient lui donner l'occasion de souffler.