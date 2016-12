PHOTOS - Katy Perry et Orlando Bloom jouent les mère et père Noël pour les enfants malades

Ho ho ho... Les enfants hospitalisés au Children's Hospital de Los Angeles ont eu une sacrée surprise lundi. Non pas un mais deux père Noël venus leur distribuer cadeaux et bonne humeur. Dans les traditionnelles tuniques blanches et rouges ? Katy Perry et Orlando Bloom. Le couple le plus fun d'Hollywood, qui avait déjà montré l'étendue de ses talents au rayon costumes pour Halloween, a redonné le sourire aux petits patients de l'établissement. Il suffit de regarder les photos prises ce jour-là pour s'en convaincre. "Jamais vilains, toujours gentils", a commenté l'hôpital sur Facebook en légende des clichés de la journée. Katy Perry a mené les chants de Noël tandis qu'Orlando Bloom lui donnait le rythme avec son mini-tambour.