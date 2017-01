PHOTOS - Sophie Marceau a toujours aussi chaud à Macao

"Plus je vais vieilir, plus je vais marrer, vous allez voir!", avait-elle prévenu à la rentrée. 2017 est là, la cinquantaine aussi et Sophie Marceau est plus radieuse que jamais. L'actrice française était à Macao, ce week-end, pour le shooting de la prochaine campagne du palace "The Parisian Macao", où se trouve notamment une réplique de la Tour Eiffel. Selon le Macau Daily Times, elle était l'invitée d'honneur d'un évènement intitulé "Une fête spontanée avec Sophie Marceau" lors de laquelle elle a pris la pose avec neuf couples triés sur le volet et venu de Macao et Hong Kong.