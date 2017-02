Pierre Menes "revit" deux mois après sa double greffe et poste des photos de sa rééducation

"Je me bats pour revenir avec vous #rebirth" Pierre Menes va (un peu) mieux et le fait savoir à tout le monde sur les réseaux sociaux. Le journaliste sportif de Canal + "revit" après une importante opération médicale en décembre dernier, et sa double greffe d'un rein et d'un foie. Deux mois après, toujours faible, il réapprend à marcher grâce aux kinés du Centre Saint-Cloud et à leur machine huber 360. C'est sur Instagram et Twitter qu'il a partagé les clichés où on le voit se tenir debout.





Une renaissance pour Pierre Menes, qui a vécu un véritable calvaire, comme il l'avait confié à Europe 1 quelques jours après son opération : "J’étais devenu un légume, complè­te­ment un légume. Les seuls moments de joie de ma semaine, c’était d’aller aux séances de dialyse à l’Hôpi­tal améri­cain. Je ne pouvais plus marcher, je ne dormais plus la nuit. C’était horrible".