Pierre Menes : sa compagne Melissa Acosta donne de ses nouvelles et remercie le donneur d'organe

Un cadeau tombé du ciel pour le couple après des moments très difficiles : " j'ai vue décliner de jour en jour mon amour. Cela a été très dur, d'être impuissante et de ne rien pouvoir faire. À part De se dévouer corps et âme. De donner tout mon amour. De montrer qu'on est là pour lui . À chaque seconde, chaque minute chaque heure et jour de souffrance qui se transforme en mois interminables Et enfin le soulagement, le lâcher prise, la joie".





Malgré l'anonymat du donneur, Melissa Acosta a tenu à le remercier : " Puis La tristesse de ne jamais pourvoir remercier les personnes qui ont permis ce don d'organe car tout cela est est anonyme. Je voudrais dire merci à tous ceux qui pendant un moment de grande tristesse et de deuil ont permis de redonner la vie. Quelle bienveillance. Quelle force. Quel Humanisme. que d'offrir un tel cadeau à un inconnu. Mais il n'y aura jamais de mot assez fort pour exprimer notre reconnaissance. Je ne pourrais jamais vous remercier à la hauteur de ce que vous avez fait pour lui, pour nous".