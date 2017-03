Plus de 20 ans après l'arrêt de la série, Will Smith et les acteurs du "Prince de Bel-Air"se réunissent

Le prince de Bel-Air était l'une des sitcoms les plus aimées des années 90. Diffusée pendant six saisons avant de se conclure en 1996, elle a été créée par Andy Borowitz et Susan Borowitz. Elle racontait l'histoire de William, joué par Will Smith (dont c'était le premier rôle d'envergure), envoyé par sa mère dans le très chic quartier de Bel-Air à Los Angeles, chez son oncle, avocat, afin d’avoir de meilleures chances de réussites dans la vie.





C'est l'acteur Alfonso Ribeiro, qui jouait à l'époque Carlton Banks, qui a partagé sur son compte Instagram l'image de ces retrouvailles touchantes. Pour la photo, Ribeiro se tenait entre ses sœurs à l'écran, Tatyana Ali et Karyn Parsons, qui incarnaient Ashley et Hilary Banks. Au milieu du cliché le "Prince de Bel-Air" lui même, suivi de Daphne Maxwell Reid, la tante de Will, et Joseph Marcell, surnommé Geoffrey, le majordome.