Plusieurs actrices saisissent la justice après la diffusion de photos intimes volées

Emma Watson, Mischa Barton et Amanda Seyfried ont décidé de prendre des mesures légales après la diffusion d'images volées où elles apparaissent parfois dénudées ou dans des scènes à caractère sexuel. Luke Windsor, le porte-parole de l'actrice de la saga "Harry Potter" a indiqué à l'AFP que des "avocats ont été informés" concernant la publication de dizaines d'images de la star essayant des vêtements. Elles auraient été, selon plusieurs médias, visibles sur le dark web, une partie cryptée d'internet.





Celles-ci, qui remontent à une séance d'essayage avec une styliste datant d'il y a plusieurs années "ne sont pas dénudées", précise-t-il à l'AFP. Pour autant elles font suite à un autre incident survenu quelques semaines plus tôt. Dans une photo publiée par le magazine Vanity Fair, la star du nouveau Disney "La Belle et la Bête" dévoilait partiellement sa poitrine. Ce qui, pour certains, trahissait les prises de position féministes.





Après un discours sur l'égalité hommes-femmes qu'elle avait prononcé en 2014, l'actrice avait reçu des menaces de voir des images d'elle nue, diffusées sur le web. "Dès la minute où j'ai commencé à prendre position et à parler des droits des femmes, j'ai été menacée", avait-elle expliqué un an plus tard.