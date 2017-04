Pour célébrer ses 9 ans de mariage avec Jay-Z, Beyoncé poste une vidéo très personnelle sur Instagram

Quand Beyoncé a quelque chose à dire, elle le fait sur Instagram. Pour célébrer son neuvième anniversaire de mariage avec Jay-Z, Queen B a frappé fort avec la diffusion ce mercredi 5 avril d'un clip très intime où elle clame haut et fort son amour pour le père de sa fille Ivy Blue. Sur l'air de "Die with you", on suit l'évolution du couple, de leur mariage à la naissance de leur fille à coup d'images tirées de leurs archives personnelles.