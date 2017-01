Pour Justin Bieber, la musique de The Weeknd est "vraiment naze"

Depuis quelques semaines, The Weeknd et Selena Gomez vivent une divine idylle sous les regards courroucés de Bella Hadid et Justin Bieber, leurs ex respectifs. L’une n’a pas bien digéré la nouvelle, d’autant plus qu’elle l’a appris via les réseaux sociaux. L’interprète de "What Do You Mean" est également très contrarié par la romance des deux chanteurs et à peine a-t-il eu vent de l’information, il s’est empressé de tacler la jeune femme avec qu’il a vécu une relation sur courant alternatif pendant trois ans.





Pour Justin Bieber, Selena Gomez est une opportuniste qui utilise sa relation avec le chanteur canadien pour booster sa carrière. C’est qu’il a laissé entendre aux oreilles toujours bien tendues des journalistes de TMZ. La belle chercherait uniquement à s’adjoindre les services de The Weeknd pour de fructueuses collaborations musicales.