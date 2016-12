Pour les Français, Élise Lucet est la femme la plus méritante de l'année

De nombreuses sportives figurent d'ailleurs dans le classement, avec la boxeuse Sarah Ourahmoune, la championne olympique de boxe Estelle Mossely, la tenniswoman Alizé Cornet ou encore l’athlète handisport Marie-Amélie Le Fur.





Parmi les chanteuses primées, Véronique Sanson, Christine & The Queens, Françoise Hardy ont la part belle, tout comme Sophie Marceau et Isabelle Huppert, deux figures du cinéma français qui n’ont plus à faire leurs preuves.





Enfin, de nombreuses journalistes et animatrices médiatisées cette année figurent aussi dans le classement : c’est le cas notamment de Karine Le Marchand, Léa Salamé, Anne-Claire Coudray et Sophie Davant.