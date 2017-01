Pour Madonna, avec Donald Trump, "on ne peut pas tomber plus bas"

Horrifiée par cette élection, elle estime que si Donald Trump a été élu c’est pour une raison : "pour nous montrer à quel point nous sommes devenus paresseux, désunis et avachis. Nous avons pris notre liberté et nos droits pour acquis". Elle ajoute : "J'ai l'impression que le peuple a oublié ce qu'il était inscrit dans notre Constitution".





Madonna tente tout de même de positiver. La chanteuse de 58 ans estime que le 45ème président des Etats-Unis "nous rend un grand service car on ne peut pas tomber plus bas. On ne peut que remonter la pente". Elle interroge :"Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous avons deux choix, la destruction ou la création. J'opte pour la création".





Samedi 21 janvier, l’interprète de "Material Girl" a continué son combat en participant à la Women’s March organisée à Washington pour défendre le droit des femmes, tout comme de nombreuses stars américaines. Comme Scarlett Johansson, elle est montée sur l'estrade pour prononcer quelques mots adressés aux manifestants. "Etes-vous prêts à secouer le monde ? Bienvenue dans la révolution de l'amour !", s'est-elle exclamée avant de chanter deux titres.