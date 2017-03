Pour se consoler du divorce, Brad Pitt s'adonne à une nouvelle passion : la sculpture

Selon le site anglais, il passe 15 heures par jour sur sa création, tout en écoutant une playlist de chansons tristes. Si Houseago débarque souvent avec son équipe d'assistants, tout ce beau monde quitte les lieux avant la nuit, laissant l'acteur seul avec sa sculpture. "Tout le monde sait que c'est lié à la situation actuelle, mais personne ne dit rien. C'est un mec silencieux et très humble. Il apprend très vite", a déclaré une source.





De son côté, Angelina Jolie, partie en vacances au Cambodge et en Europe avec leurs six enfants, est récemment revenue à Los Angeles. Elle a profité de sa présence sur le vieux continent pour évoquer les viols et agressions sexuelles pendant les conflits dans le monde, lors d'une conférence à Londres. Avec les retours de Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox, Maddox et Pax, Brad Pitt va pouvoir enfin profiter de ses enfants et passer moins de temps seul.