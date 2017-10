Pour un post sur Instagram ou pour participer à une télé-réalité, Nabilla révèle son salaire

Nabilla est devenue une pro quand il s'agit de "construire sur du vide". La star de téléréalité, invitée le 12 octobre dernier dans Complément d'Enquête sur France 2, assume ce qu'elle est devenue et ce qu'elle est parvenue à réaliser : "deux livres, dont un best seller", des chroniques à la télévision, des défilés de mode...





En l'espace de six ans, l'ancienne star de "L’amour est aveugle sur TF1" est désormais une valeur sûre, une personnalité bankable du PAF. La preuve : ses cachets comportent dorénavant six chiffres, au-delà de 100.000 euros donc : "C'est le cas... ça peut varier, mais en général, je ne discute pas trop mes cachets", explique celle qui est actuellement l'héroïne de la téléréalité de NRJ12, "Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas".





Pour une photo postée sur les réseaux sociaux, "c'est entre 3.000 et 6.000 euros "? lui demande Thomas Sotto, le présentateur de Complément d'enquête, "c'est pas faux", admet Nabilla qui compte 2.6 millions d'abonnés sur Twitter et sur Instagram et qui se définit dans cette émission comme une "multipotentialiste".