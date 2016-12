Pourquoi Kylie Jenner va éclipser ses soeurs en 2017

1 Parce que c'est une enfant du star-sytème

Elle a grandi sous l'œil des caméras. Kylie Jenner a 11 ans quand débute "L'Incroyable Famille Kardashian". Alors le star-système, c'est un peu sa potion magique. Et elle est tombée dedans quand elle était petite. L’adolescente s’est façonnée en observant ses sœurs, surtout Kim, devenir des icônes de la pop-culture. Et en évitant de faire les mêmes erreurs. Elle sait quoi faire pour être remarquée sans jamais franchir la ligne rouge. Aujourd’hui âgée de 19 ans, elle est beaucoup plus médiatique que ses aînées Kourtney et Khloé, jugées trop vieilles par la jeune génération scotchée à Snapchat. Reine des réseaux sociaux, elle est la Kardashian la plus suivie sur Instagram avec 82 millions d’abonnés, derrière Kim (89,4 millions) et loin devant Kendall (71,1 millions), Khloé (60,3 millions) et Kourtney (50,8 millions). Quant à son frère Rob, elle lui loue sa maison à 6 millions de dollars. L’une de ses quatre propriétés. Elle a acquis la dernière en octobre pour la coquette somme de 12 millions de dollars.