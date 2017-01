Pourquoi Sylvain Mirouf a-t-il disparu des écrans de télé ?

Depuis son plus jeune âge, Sylvain Mirouf voulait fonder une famille. Mais c'est la naissance de sa fille, il y a une dizaine d'années, qui a été un déclic : il ne souhaitait pas l'élever sous les projecteurs. "Je voulais qu'elle grandisse normalement, dit-il. Quand j’ai eu ce petit bout d’chou, ça m’a posé un cas de conscience. Je voulais pouvoir sortir dans la rue sans être enquiquiné tous les 50 mètres." Pour faire bonne mesure, la petite fille "porte aussi le nom de sa mère, pour être tranquille", confie le magicien.





Bref, la télé n'est pas un univers dans lequel Sylvain Mirouf se voyait évoluer avec la naissance de son bout'chou. D'autant que son évolution et toutes les nouvelles émissions apparues avec l'avènement de téléréalité et des talent shows ne lui plaisent guère. "Je n'aime pas ce qu'est devenue la télévision. On propulse des artistes qui n'aiment pas les gens. Or, un artiste doit aimer les autres. L'argent et la célébrité ne devraient être que des conséquences du succès, pas un but en soit", dit-il.