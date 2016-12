VIDEO - Première messe de Noël pour le prince George et la princesse Charlotte

Derrière eux, ont rapidement suivi les Middleton : les grands-parents Carole et Michael, le barbu oncle James puis Pippa et son fiancé James Matthews. L'occasion pour tous, et surtout pour les petits princes, de repérer les lieux. C'est dans cette église que Pippa Middleton convolera en justes noces l'an prochain. Et il se murmure que la princesse Charlotte et le prince George seront ses enfants d'honneur.