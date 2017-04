Présidentielle 2017 : Franck Dubosc, Teddy Riner, Carla Bruni... quand les personnalités vous incitent à aller voter

Célébrités face aux caméras, ils retrouvent leurs habits de citoyens au moment des échéances électorales. Alors pourquoi ne pas utiliser leur notoriété pour inciter les indécis à se rendre aux urnes ? De nombreuses personnalités ont fait ce choix via leurs réseaux sociaux, ce week-end, publiant selfies, photos et autres messages pour interpeller leurs followers. Sur Twitter, les hashtags les plus utilisés à la mi-journée dimanche étaient "#JeVote" et "#AVoté", suivi de "#ElectionsPrésidentielles2017". En bon twittos, Teddy Riner les a tous utilisés. Le double champion olympique de judo s'est déplacé au bureau de vote en famille. "Allez voter ! C'est votre droit le plus cher !", écrit-il. Même message de la part de Tony Estanguet, co-président du comité pour les JO de Paris 2024, dont le tweet a été partagé par Florent Manaudou.