Que devient Ringo, ex-mari de Sheila et père de Ludovic Chancel ?

Il a disparu des écrans depuis plus de 30 ans. Ringo (de son vrai nom Guy Bayle), célèbre chanteur des années 1970, ex-mari de la chanteuse Sheila et père de Ludovic Chancel, ne se serait pas manifesté après la mort de son fils de 42 ans, le 8 juillet dernier. C'est donc seule que Sheila a du préparer les funérailles de leur enfant. Les deux hommes n'entretenaient en effet aucune relation et dans son ouvrage intitulé "Fils de" (2005), Ludovic Chancel évoquait d'ailleurs un père "inexistant".





Selon le magazine Gala, Ringo résiderait actuellement aux Etats-Unis avec son épouse Annick. Difficile d’en savoir plus car l’ancienne vedette a disparu des radars depuis de nombreuses années. Sa dernière apparition à la télé en tant que chanteur remonte à 1983, dans une émission de Michel Drucker.