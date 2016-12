Que va devenir Gary, le toutou star à la langue bien pendue de Carrie Fisher ?

La popularité de l'animal est telle que près de 48.000 personnes sont abonnés à un compte Twitter consacré à son quotidien. "C'est moi Gary, le chien mignon de Carrie Fisher. J'ai Twitter mais je trouve ça et beaucoup de choses vraiment ennuyeuses", peut-on lire dans sa biographie. Gary avait aussi les honneurs de la photo de profil de sa maîtresse. Un cliché de lui, regardant par la fenêtre et légendé "je t'attendrai juste ici maman" a été partagé plus de 33.000 fois et liké plus de 71.000 fois depuis sa publication vendredi, au lendemain de l'hospitalisation de l'actrice américaine.