Quentin Tarantino va l'épouser : 3 choses à savoir sur Daniela Pick

Sur sa page Instagram, on ne compte plus les photos d'elle en plein shooting et les selfies devant un miroir. Comme son célèbre père, Daniella a également tenté un détour par la musique. Avec un peu moins de succès. Elle débute avec sa soeur Sharona. Elles tentent même leur chance lors des sélections pour l'Eurovision en 2005. En solo, Daniella sort également quelques singles, dont une reprise de "What is love" sur laquelle elle se dandine langoureusement pour une marque de sous-vêtements. Et c'est à peu près tout.