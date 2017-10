Qui est Georgina Chapman, la future ex-femme du producteur Harvey Weinstein ?

Georgina Chapman et Harvey Weinstein se sont rencontrés en 2004 avant de se marier trois ans plus tard, en décembre 2007. De leur union sont nés India Pearl, 7 ans, et Dashiell Max Robert, 4 ans. Aujourd’hui, malgré la tempête médiatique qui emporte la famille, Georgina entend mettre un point d’honneur à remplir son rôle de mère. À 41 ans, et bientôt célibataire, elle va s'occuper d’élever ses deux enfants. "Prendre soin de mes jeunes enfants est ma priorité et je demande aux médias de respecter leur intimité", a-t-elle assuré dans ce même communiqué.