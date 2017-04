Qui est Meghan Markle, la petite-amie du Prince Harry ?

Le Prince Harry n'est plus un coeur à prendre. Le deuxième fils de feu Lady Diana entretient une relation depuis plusieurs mois avec Meghan Markle. Qui ? Quasiment inconnue du grand public, la (peut-être), la belle Américaine âgée de 35 ans est comédienne et ancienne top-modèle. Une actrice habituée à tourner dans les séries télévisées, plus précisemment.





Elle incarnait l’agent Amy Jessup dans Fringe et aujourd’hui elle incarne le personnage de Rachel Zane dans Suits : avocats sur mesure. Elle a fait quelques apparitions au cinéma mais reste cantonnée à des seconds rôles. On a pu la voir dans Remember Me ou encore Comment tuer son boss.