Qui était Ludovic Chancel, le fils de Sheila, décédé à l'âge de 42 ans ?

En 2012, Ludovic avait même été placé en garde à vue et présenté à un juge après une plainte de sa mère pour "harcèlement" et "menaces de morts", quelques mois avant le grand retour de la chanteuse sur scène. Plus tard, il affirmera avoir simplement envoyé "quelques textos" pour lui dire qu'il allait "ruiner son retour".





Il faisait régulièrement part de son désir de renouer avec sa mère sur Facebook en postant des images de son enfance. A l'occasion des 70 ans de Sheila il avait écrit sur le réseau social qu'il lui souhaitait "la santé l'amour la paix et le meilleur pour l'avenir". "Je terminerai juste par quelques mots ... Je t'aime." A en croire plusieurs des messages postés sur Facebook, il n'avait plus de contact avec son père non plus.