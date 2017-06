Qui sont Nehuda et Ricardo, les candidats de téléréalité soupçonnés de violences sur leur bébé ?

Après avoir triomphé de Estelle Mazzillo et Suny lors des battles, Nehuda sera éliminée lors de l’épreuve ultime face à Léa Tchéna et Lilian Renaud, le futur gagnant de l’émission.





A l’époque, la jeune femme originaire des Bouches-du-Rhône racontera dans la presse people ses frasques de jeunesse, entre New York et Marseille. Et comment, à l’âge de 18 ans, elle s’est retrouvée à la rue, après avoir été mise à la porte par sa mère, contrainte de séjourner dans des foyers pour SDF avant de tenter sa chance à la télé.





En janvier 2016, Nehuda met le cap sur Hawaï pour tourner la saison 8 des "Anges de la téléréalité", l'émission à succès de NRJ12. Elle va y enregistrer "Paradise", un single avec Chris Cab, le protégé de Pharrell Williams.