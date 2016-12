Qui va hériter de la fortune de George Michael ?

Avec plus de 100 millions d'albums vendus dans le monde, George Michael a amassé une fortune colossale. Un pactole que devront désormais se partager ses proches, dont ses soeurs et son filleul. Selon The Sun, c'est sa soeur, Melanie, qui devrait hériter d'une grosse partie de cette fortune. Sa soeur aînée, Yioda devrait, elle aussi, se voir attribuer une partie de la fortune du défunt chanteur, star des années 90.





Selon le journal britannique, Melanie, 55 ans, soeur aînée et confidente du chanteur pourrait recevoir plus de 50 millions de livres, symbole du lien très fort qui les unissait. En effet, Melanie avait été la coiffeuse et maquilleuse attitrée du chanteur durant de très nombreuses années.