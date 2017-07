R. Kelly et l’une des filles de son "temple sexuel" démentent toute séquestration (mais fuient les questions)

"M. Kelly s’est déclaré alarmé et dérangé. Il dément fermement ces accusations et s'emploiera assidûment et énergiquement à poursuivre ses accusateurs et à laver son nom", a écrit son avocate, Linda Mensch, dans un communiqué. Qui précise ensuite que le but de son client "est d'arrêter la violence, de déposer les armes et d'embrasser la paix et l'amour". L’intéressé, lui, ne pipe mot. Il s’est simplement fendu de deux tweets, que l’on pourrait qualifier de... lunaires. Dans le premier, mis en ligne mardi, il enjoint tout un chacun à "ne pas laisser hier prendre trop le pas sur aujourd’hui"… Et dans le second, datant de ce mercredi, il se met carrément au même niveau que Nelson Mandela, légendant ainsi une photo de lui au côté de l’ancien président sud-africain : "Une chose que tu nous as enseigné est comment rester fort face à l’adversité. Les légendes honorent les légendes."