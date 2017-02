Régime, rupture et gym : les 3 conseils les plus WTF de Mariah Carey

C'est la dernière astuce en date que la diva a sorti de son chapeau. Interrogée par Refinery29 sur sa recette miracle post-séparation, Mariah Carey ne pouvait que livrer son remède maison. Rien de mieux qu'une bonne chanson de la diva pour remonter la pente. "J'ai tellement de chansons qui vous permettent de surmonter chaque étape de ces émotions", explique-t-elle. "Mais je pense qu'une chanson comme "I Don't" fait ressortir un peu plus le côté en colère, vous voyez ? Ce n'est pas juste : 'Ouhouu, c'est moi, je suis triste, on a rompu, s'il vous plaît je ne peux plus le supporter, amenez-moi de l'alcool pour que je puisse m'allonger sur le canapé et mourir ! Ce n'est pas ça"', s'amuse-t-elle.





Elle poursuit : "Je pense qu'avant que vous puissiez vraiment avancer, vous devez libérer toute votre colère et ensuite vous recentrer sur vous-même, puis vous tourner vers quelqu'un d'autre selon ce que vous cherchez. Mais il faut juste vous recentrer sur vous-même et savoir que vous n'avez rien fait de mal. Et si vous avez fait quelque chose de mal, rejetez la faute sur l'autre". C'est exactement ce qu'elle a fait dans le clip de son dernier single, "I Don't", dans lequel elle brûle une robe de mariée. Un clin d'oeil appuyé à son ex-fiancé, le milliardaire australien James Packer, qui l'a larguée sans ménagement à l'automne.