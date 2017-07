"Revenge porn" : pourquoi Rob Kardashian, le frère de Kim, risque la prison

AU TRIBUNAL ? - Les tensions entre le seul garçon de la fratrie Kardashian et son ex/actuelle/on ne sait plus trop compagne Blac Chyna ont atteint leur paroxysme, mercredi. Et franchi une ligne rouge passible de poursuites judiciaires. Sur fond d'accusations d'infidélités et de violences conjugales, Rob Kardashian a publié une série de photos très explicites de la mère de sa fille. Un nouveau drame qui a, une fois de plus, régalé les réseaux sociaux.