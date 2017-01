Richard Cross : l’ex-coach vocal de la "Star Academy" raconte son combat contre le sida

"Cela a été spectaculaire ! En deux mois, ma charge virale a disparu. J’ai repris du poids et tout s’est progressivement arrêté. Ma santé est redevenu viable", se réjouit-il. Une amélioration qui lui permet de reprendre sa carrière de prof de chant d’abord pour de nombreuses comédies musicales, dont Les dix commandements, puis pour "Postars" sur M6 et enfin à partir de 2005 pour les apprentis chanteurs de la "Star Academy" sur TF1. Pris en charge par l’éminent spécialiste du VIH Jacques Leibowitch, Richard Cross fait désormais tout son possible pour rester au mieux de sa forme.





"Quand on est confronté à une telle pathologie, il faut se poser des questions et rénover sa vie. Il faut se demander comment on vit, comment on mange. C'est tout simplement ce que l'on appelle l'hygiène de vie", conclut celui qui forme aujourd’hui à son tour des profs de chant.