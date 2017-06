Rihanna prise en photo dans une piscine avec son nouveau petit-ami : Internet s'enflamme

L'homme s'appelle Hassan Jameel et dans la vie, il est businessman. Héritier de l'une des familles les plus riches du monde, qui a acquis les droits de vendre les voitures Toyota dans les pays du Golfe, le jeune homme est vice-président de la compagnie familiale, Abdul Latif Jameel.





Le DailyMail a estimé la fortune de la famille à, accrochez-vous bien, 1.5 milliard de dollars. Dire que le jeune homme a beaucoup d'argent est donc un euphémisme, mais c'est lui qui semble avoir ravi le cœur de la belle et, si l'on en croit les clichés, RiRi est heureuse.





Selon The Sun, la chanteuse est éperdumment amoureuse de l'héritier. "Leur relation est réelle, indique une source au quotidien anglais. Rinanna a confié à ses amis qu'elle en était folle amoureuse. Ils passent beaucoup de temps ensemble, tous les deux et apprécient cela". Et ils ne sont pas les seuls à être au comble du bonheur. Car sitôt les clichés publiés, les fans de la star se sont montré hyper contents pour elle. Allant même jusqu'à la féliciter.