Robin Thicke accusé de violence sur son fils

"C’est le type de discipline sur lequel nous étions d’accord lors de notre mariage", a indiqué Robin Thicke. Son ex-femme a également versé au dossier le témoignage d’une baby-sitter qui affirme avoir vu plusieurs fois Robin Thicke fumer de la marijuana devant Julian. La star s’est défendue en évoquant une vengeance de son ex-femme, furieuse de ne pas avoir pu assister aux funérailles de l’acteur Alan Thicke, le père de Robin, le mois dernier. Si le juge a pour le moment refusé de limiter le droit de garde de Robin Thicke, il a ordonné que le chanteur se soumette à un test de dépistage de drogue.





Après plus de 9 ans de mariage, Robin Thicke et Paula Patton se sont séparés en février 2014, époque à laquelle le chanteur connaissait une sévère dépendance à l’alcool et à la drogue.