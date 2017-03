Rod Stewart se prend pour "Jihadi John", le bourreau de Daech : la vidéo qui choque outre-Manche

Mais qu'a-t-il bien pu lui passer par la tête ? C'est la question que se posaient les tabloïds britanniques, vendredi, après la découverte d'une étrange vidéo de Rod Stewart. Le clip d'une minute n'est resté en ligne que quelques heures mais risque de faire grand bruit.





Partagé par son épouse Penny Lancaster sur son compte Instagram, on y voit le rockeur de 72 ans dans le désert d'Abu Dhabi. Il mène d'abord sa bande d'amis pour une marche "façon Beatles" sur les dunes, comme le dit la légende du post, depuis supprimé, selon le Daily Record. Puis Rod Stewart fait s'agenouiller l'un d'eux et fait mine de l'égorger avec sa main. Une scène qui rappelle les exécutions menées par Daech et "Jihadi John", le bourreau britannique de l'organisation terroriste.