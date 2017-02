Roman Polanski veut retourner aux Etats-Unis afin de clore les poursuites pour viol

Depuis, c'est un jeu du chat et de la souris entre la justice américaine et le réalisateur. Entre demande d'extradition et refus de le livrer aux USA. En décembre dernier, la Pologne entérinait d'ailleurs son refus d'extrader le réalisateur. Que cherche à prouver l'avocat de Polanski en demandant la levée du secret de son témoignage ? Que Roman Polanski ne soit plus considéré comme un fugitif et probablement la preuve que l'accord passé avec le juge Rittenband avait été rompu par ce dernier.