Les (vrais) prénoms des jumeaux de Jay-Z et Beyoncé enfin révélés ?

Les jumeaux les plus célèbres du monde ont enfin des prénoms. Après quinze jours de questionnements, d'enquêtes approfondies et de recoupements de sources, on sait enfin comment se prénomment les deux bout'chous. E! Entertainement et TMZ, deux publications people américaines citant chacune leur source, ont révélé que les enfants Carter se prénommaient (tadaaaa) : Rumi et Sir.